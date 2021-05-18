Kapıköy-Van seferleri başladı

Van Büyükşehir Belediyesinin kent merkezi ile Kapıköy Sınır Kapısı arasında İranlı turistleri taşıyacak otobüsler, kapının açılması ile seferlerine başladı.

Van Büyükşehir Belediyesinin İranlı turistlere hizmet vermesi amacıyla filosuna kattığı 4 adet otobüs, Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması ile 18 Mayıs Salı günü sabah seferlerine başladı. 50+1 yolcu taşıma kapasiteli otobüsler, Van kent merkezi-Saray Kapıköy ile Saray Kapıköy-Van merkez arasında 2 saatte bir karşılıklı olarak gidiş geliş yapacak.

Otobüslerin ilki bugün sabah saat 07.00’da şehirlerarası otobüs terminalinden hareket etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de geçtiğimiz günlerde İranlı turistlerin en çok şikâyet ettiği noktanın Kapıköy’den merkeze ulaşım olduğunu ifade ederek, otobüslerin HAVAŞ mantığıyla hareket edeceğini belirtmişti.