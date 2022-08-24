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Kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Van’ın Edremit ilçesinde kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
VAN 24.08.2022, 09:24
Van’ın Edremit ilçesinde kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgilere göre olay, İlçe Jandarma Komutanlığı yakınından geçen Şamran Kanalı’nda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kanala düşen ineği bölgede hazır bulunan traktör yardımıyla kanaldan çıkararak sahibine teslim etti.