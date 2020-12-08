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Kamyonetler çarpıştı: 5 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde kamyonetlerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

VAN 08.12.2020, 14:59
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Kamyonetler çarpıştı: 5 yaralı
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Van’ın Edremit ilçesinde kamyonetlerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Edremit ilçesindeki Yeni TOKİ 14. Etapta bulunan kavşakta meydana geldi. Bahri Özçiçek yönetimindeki 65 AE 969 plakalı Renault Kangoo ile Mesut Arvas yönetimindeki 16 H 6997 plakalı Fiat Forino marka araçlar çarpıştı. Kazada 4’ü hafif 5 kişi yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.
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