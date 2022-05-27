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Kamyonet şarampole uçtu: 3 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

VAN 27.05.2022, 11:47
Kamyonet şarampole uçtu: 3 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Gevaş-Çatak yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen Ford marka kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği ekiplerinin de desteğiyle yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kamyonette ise büyük hasar meydana geldi.

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