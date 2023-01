KAF Başkanı Aslan’dan teşekkür mesajı

Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Başkanı Rasim Aslan, Van’da ilkini düzenledikleri ‘1. Ulusal Gençlerle Geleceği İnşa Et Kongresi’nin gerek amacı gerekse katılım itibariyle Türkiye’de ses getirdiğini ifade ederek, kongreye katılım sağlayan aşiret reislerine, bilim adamlarına, akademisyenlere, yazar ve medya temsilcilerine teşekkür etti.

Van’da kurulan federasyonun daha sonra Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi dâhil olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde ses getirdiğini ifade eden Başkan Aslan, “Bünyesine yüzlerce aşireti katarak çalışmalarını sürdüren federasyonumuz, ulusal düzeydeki bu kongre ile aşiret kavramını, kültür ve geleneklerini dünya genelinde de duyurmak için büyük bir adım atmıştır. 7. yıl münasebetiyle düzenlediğimiz ‘1. Ulusal Gençlerle Geleceği İnşa Et Kongresi’ Güneydoğu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen yaklaşık bin 250 kişilik aşiret reisi, kanaat önderi, âlimler ve akademisyenlerin yanı sıra Valimiz Ozan Balcı’nın da katılımıyla basın eşliğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirdi” dedi.

Kongrede özellikle kadın ve gençlerin toplumu ilgilendiren her türlü etkinlikte yer alabileceklerini vurguladıklarını belirten Aslan, “Yapılan kongremizde, federasyonumuzun amacı belirtilerek toplum içerisinde kadın ve gençlerin sosyo-psikolojik sorunları ile kültürel yaşamlarının yanı sıra aşiret içerisinde mevcut olumsuz algıların dışında aslında ne kadar önemli bireyler olduğu belirtilmiştir. Kadınların toplumu ilgilendiren her türlü siyasi, ekonomik ve sosyal etkinliklerde yer alabileceği gibi kendisine verilecek bu görevleri başarılı bir şekilde yürüteceği federasyonumuzca savunulan bir gerçektir. Gençlerimizin ise milli ve manevi değerlerini korumanın yanı sıra geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla yürüyebilmeleri için federasyonumuzca her türlü destek verileceği de bu kongremizde dile getirdik. Türkiye’de ilk kez aşiretler bir araya gelerek akademisyenler eşliğinde konusu kadın ve gençlik olan bilimsel bir kongre düzenledi. Federasyonumuzun bu önemli organizasyonu üstlenip gerçekleştirmesi bizi ayrıca onurlandırmıştır. Kongremize katılım sağlayan bilim adamlarına, akademisyenlere, yazar ve medya temsilcilerine fikir, düşünce ve bilimsel katkılarından dolayı Kadim Aşiretler Federasyonu olarak teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.