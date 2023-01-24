KAF Başkanı Aslan’dan İsveç’e kınama

Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Genel Başkanı Rasim Aslan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan hadsiz ve alçak saldırıyı kınadı.

KAF Genel Başkanı Rasim Aslan, yaptığı açıklamasında, “İsveç’in başkentinde, Türkiye Büyükelçiliği önünde ve İsveç polisinin güvenliğinde, bir milyar 700 milyon Müslüman’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’i yakan meczup, serseri, haydut, faşist, ırkçı alçağı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Hak ile batının mücadelesi Hazreti Âdem’in döneminde başlamış, Nemrutlar, Firavunlar ve Ebucehillerin dönemine kadar devam ede gelmiştir. Günümüzün Nemrutları, Ebucehilleri ve Firavunları da İslam’a ve Kur’an’a hazımsızlıklarını zaman zaman gösteriyorlar. Fakat Cenab-ı Hak buyuruyor ki; ‘O Kur’an-ı Kerim’i biz indirdik ve kıyamete kadar da biz koruyacağız.’ Dolayısıyla kâfirler istemeseler de, Allah nurunu tamamlayacaktır. Kâinatta, en yüksek ses İslam’ın sedası olacaktır. Yeter ki Müslümanlar bu şuurla Allah’ın ipine sımsıkı sarılsınlar, kardeş olsunlar. Zafer Müslümanların ve inananların olacaktır” dedi.