Kadınların üretim yapacağı merkez törenle açıldı

Van’ın Özalp ilçesinde kadınların hem sosyalleşeceği hem de üretim yaparak boş zamanlarını değerlendirebilecekleri aile destek merkezi (ADEM) törenle açıldı.

Özalp Belediyesi tarafından yapılan Sağmalı Aile Destek Merkezi, törenle hizmete açıldı. Özalp Kaymakamlığının da desteklediği Sağmalı Aile Destek Merkezi ile kadınlar hem sosyalleşecek hem de üretim yaparak boş zamanlarını değerlendirecek.

Merkezin açılışına Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır ile AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar da katıldı.