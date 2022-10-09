Kadınlar Van Gölü için 430 kilometre yürüdü

Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde 8 Mayıs günü başlatılan “Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor” projesi çerçevesinde yürüyüşe başlayan kadınlar, 430 kilometreyi bulan yolculuklarını tamamladı.

Kapalı bir havza olan Van Gölü kirliliğinin önlenmesi, buna dikkat çekilmesi, sahiplenilmesi, halkta bilinç oluşturulması amacıyla 8 Mayıs günü Edremit Kent Meydanı’nda startı verilen ve 15 parkurdan oluşan yürüyüş, bugün başlangıç noktasında son buldu. 430 kilometreyi bulan bir yolculuğun sonunda yeniden Edremit Kent Meydanı’na ulaşan kadınlar, Van Gölü için farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Meydanda kadınları karşılayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, “Bir memleketi sevmek, sadece insanlarıyla beraber sevmek değildir. Bir memleketi sevmek; dağlarıyla, ormanlarıyla, ovalarıyla, nehirleriyle, gölleriyle beraber, bu da yetmez; kurduyla, kuşuyla, börtüsüyle, böceğiyle beraber sevmektir. Siz esasında memleket ve millet sevgisinin en güzel örneğini vermiş oldunuz. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Siz gerçek memleket sevgisini ortaya koymuş oluyorsunuz. Van; doğasıyla tarihiyle, kültürüyle, ülkemizin bir zenginliği. Çevre bilincini sağlama ve Van Gölü’nün korunması konusundaki bu duyarlılığınızı tebrik ediyorum” dedi.

“Van Gölü’nü korumak bizim görevimiz” diyen Vali Balcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunu atalarımızdan aldık, gelecek kuşaklara da en güzel şekilde devretmek boynumuzun borcu. Biz de Van Gölü’nü korumak için hem valilik ve kurumları olarak hem büyükşehir belediyesi olarak devletimizin bütün imkan, kabiliyet ve potansiyellerini kullanıyoruz. Dip temizliği yapıyoruz. Planımız bir yıl içerisinde Van Gölü’ndeki dip temizliğini tamamlamaktır. Erciş’te de dip temizliği yapacağız. Bunun dışında altı ilçemizde de küçük küçük arıtmalar kuruyoruz. Çünkü oradan gelen küçük ırmaklar ve dereler de Van Gölü’ne geliyor. Kirliliği orada keseceğiz. Aynı zamanda arıtma testimiz çalışıyor. Van Gölü’nü kirletmeyeceğiz. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Van bizim kıymetli bir şehrimiz. Van Gölü bizim kıymetli bir gölümüz. Koruma konusundaki hassasiyeti biz de göstereceğiz. Siz de gösteriyorsunuz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Bütün hemşehrilerimizden de ricamız, Van Gölü dediğimiz gibi buranın bir zenginliği değeridir. Van Gölü’nü koruma konusundaki hassasiyetimizi sonuna kadar göstermeliyiz. Çevreyi ve doğayı koruma anlamındaki çabalarınızı önemsiyorum. Hepinizi tebrik ediyorum”.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel ise son parkuru tamamladıklarını belirterek, “Van Gölü bizim mirasımız. Bu mirası gelecek nesillere temiz bir şekilde teslim etmemiz lazım. En büyük temizlik kirletmemektir. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi