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Kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

VAN 07.07.2022, 13:09
Kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit ilçesinde bulunan Eminpaşa Aile Destek Merkezini ziyaret ederek, kadın kursiyerlere KADES hakkında bilgilendirmede bulundu.

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