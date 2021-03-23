Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yaşlıları unutmadı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir program gerçekleştirdi.

Meral Bilmez ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Kardelen Bakım Merkezini ziyaret etti. Merkezde kalan yaşlılarla bir araya gelen Meral Bilmez ve Biçek, yaşlıların haftasını kutlayarak dualarını aldı.

Yaşlılar, ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

Ziyarette Bilmez’e; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fikret Yavuz, Özel Kardelen Bakım Merkezi Müdürü Sıddık Tırak, Özel Kardelen Bakım Merkezi Psikologu Tuğba Caner de eşlik etti.