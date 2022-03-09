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Kadın Danışma Merkezi’nin açılış lansmanı

Van’ın İpekyolu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçe sınırlarında hizmete sunduğu Kadın Danışma Merkezi’nin açılış lansmanını gerçekleştirdi.

VAN 09.03.2022, 09:31
Kadın Danışma Merkezi’nin açılış lansmanı

Van’ın İpekyolu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçe sınırlarında hizmete sunduğu Kadın Danışma Merkezi’nin açılış lansmanını gerçekleştirdi.

Özel bir otelde yapılan lansmana Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kadın davetli katıldı. Kadın Danışma Merkezi’nin tanıtımının yapıldığı sinevizyon gösteriminin ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kadın Danışma Merkezi’nin kente kazandırılmasının önemine değinerek, “Toplumumuzun yüzde 50’si kadınlardan, ortalama yüzde 50’si de erkeklerden oluşmaktadır. Biz kadınlarımızı toplumun her alanında var edemezsek, bizim çağdaş bir toplum olmamız, bizim toplumsal barışı sağlamış olmamız mümkün değildir. Dolayısıyla kadınların kendi fıtratına uygun bir şekilde bütün sosyal hayatta yerini alması gerekiyor. ‘Çalışan kadın evine, eşine, çocuğuna zaman ayıramaz’ düşüncelerini yıkmamız lazım. Çağdaş dünya bunu başarmış, bizim de bunu başarmamız gerekiyor. Her kadın farkında olarak ya da olmayarak kendi yaşam şekli ile çevresine mesaj verir. Bu yüzden her kadın kendi değerinin farkında olmalı. Tiyatro salonlarında, kütüphanelerde, fabrikalarda, en az erkekler kadar yer almamız gerekiyor. Bu anlamda bölgemizde yer alan bütün iş kadınlarımıza büyük bir sorumluluk düştüğüne inanıyorum. Hepimizin sabırla çalışması lazım. Bu anlamda birliği, beraberliği, huzuru yönetmek için kadınlarımıza çok büyük görevler düşmektedir. Hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın da, “Kadınlar Günü’nde Kadın Danışma Merkezi’nin açılış lansmanında birlikteyiz. Dünya emekçi kadınlarının 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilk kez ilan edilerek her yıl dünya emekçi kadınlar günü olarak kutlanan bugünde aklımıza ilk ticari ürünler üreten kadınlarımız gelmektedir. Ancak bizim ülkemizde ticari ürünler üreten kadınlardan ziyade emek üreten, emek veren kadınlarımız ilk başta aklımıza geliyor. Şu bir gerçek ki hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalışmamıştır. Yoklukta, zorlukta, savaşlarda her zaman ön planda, her zaman ülkemizin temel aktörü olmuşlardır. Doğumdan ölüme kadar her alanda varlıklarıyla bizi biz yapan mevcudiyetimizin ve temel değerlerimizin mimarıdır kadınlar. Sabırlıdırlar, sıcakkanlıdırlar, şefkatlidirler, koruyucudurlar, bağışlayandırlar. Bazen annedir, bazen abla, bazen bir eş, bazen de bir evlattır. Ülkelerin her koşulunda en fazla etkilenendir kadın. Kırılgandırlar. Ünlü Halk Ozanı Neşet Ertaş’ın da dediği gibi ‘Kadınlar insandırlar, bizler insanoğlu.’ Ben Kadınlar Günü vesilesi ile başta şehit anneleri olmak üzere bu ülkeyi ve bu dünyayı fedakarlıklarıyla, emekleriyle, akıllarıyla, şefkatleriyle güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

10 Ocak 2021 tarihinde aktif olarak danışan almaya başlayan merkez, danışanların çocukları için çocuk danışma hizmeti, obezite danışmanlığı, spor danışmanlığı gibi hizmetleri de sunuyor.

Program, kadın katılımcılara verilen hediyelerin ve canlı müzik eşliğindeki eğlencenin ardından son buldu.

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