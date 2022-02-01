Kaçak keklik avcıları Van DKMP ekiplerine yakalandı

Van’ın Çatak ilçesinde kaçak keklik avlayan 3 kişiye tutanak düzenlenirken, 10 ölü kınalı kekliğe el konuldu.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Çatak kırsalında kaçak avcılara yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çalışmalar kapsamında kaçak keklik avlayan 3 kişi tespit edildi. Avlanılan 10 ölü kınalı keklik ile takoz bulunmayan yarı otomatik silaha el konulurken, şahıslar hakkında ise idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.