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Kaçak keklik avcıları jandarmaya yakalandı
Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kaçak keklik avlayan 3 kişiye tutanak düzenlenirken, kekliklere el konuldu.
VAN 15.01.2021, 14:35
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Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kaçak keklik avlayan 3 kişiye tutanak düzenlenirken, kekliklere el konuldu.Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar esnasında kaçak avlanma yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak düzenlendi. 2 Kekliklere el konulurken, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından şahıslar hakkında İdari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Yetkililer, başarılı çalışmalarından dolayı Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür etti.
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