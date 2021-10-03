Kaçak avcıların kafesleri yakılarak imha edildi

Van’da kaçak olarak avlanan avcılardan ele geçirilen 15 adet kafes yakılarak imha edildi.

Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları av koruma ve kontrolleri sırasında avcılardan çok sayıda avlanmada kullanılması yasak olan 15 kafese el koydu. Avcılar hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen kafesler ve ses kayıt cihazının yasal işlemleri yapılmasının ardından yakılarak imha edildi.