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Jandarmadan yaya geçidi yer işaretlemesi
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, yayaların trafikte daha güvenli olabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.
VAN 14.09.2022, 14:45
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, yayaların trafikte daha güvenli olabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.
Erciş Trafik Timi tarafından Yukarı Işıklı Mahallesi Kadir Rezzan Has İlkokulu önüne yaya geçidi yer işaretlemesi yapıldı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenle okula gitmelerini, ailelerin huzur içinde çocuklarını okula gönderebilmelerini sağlamak maksadıyla ekiplerin tespit ve çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
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