Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Van İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Edremit ilçesindeki Andaç Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Trafik jandarması, okulun 6 öğretmen ve 12-17 yaş grubu toplam 127 öğrencisine emniyet kemeri ve kask kullanımının öneminin yanı sıra öğrencilerde trafik bilinci oluşturmak için temel trafik kurallarını anlatarak, karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi, alt ve üst geçitlerin kullanılması, gece trafikte yayaların güvenli seyretmesi, trafik işaret ve levhaları, otobüs ve okul servislerine binme inme kuralları, bisiklet kullanma ve trafik güvenliği hakkında detaylı bilgi verdi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarma Timlerinin öğrencilerin güvenle okula gitmelerini, ailelerin huzur içinde çocuklarını okula gönderebilmelerini sağlamak maksadıyla çalışmalarına devam edeceği bildirildi.