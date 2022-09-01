Jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 98 olaya müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, “98 olayda 163 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda çeşitli markalarda 25 bin 240 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 litre kaçak alkol, 470 litre kaçak akaryakıt, 30 adet kaçak nargile tütünü, 121 kilogram kaçak çay ve 76 kilogram kaçak şeker ele geçirilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir” denildi.