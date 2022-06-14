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Jandarma Teşkilatı’nın 183. Kuruluş Yıldönümü

Jandarma Teşkilatı’nın 183. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez Vali Dr. Ozan Balcı’yı ziyaret etti.

VAN 14.06.2022, 11:46
Jandarma Teşkilatı’nın 183. Kuruluş Yıldönümü

Jandarma Teşkilatı’nın 183. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez Vali Dr. Ozan Balcı’yı ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatı’nın 183. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, beraberindeki komutan yardımcıları ile birlikte Van Valisi Dr. Ozan Balcı’yı makamında ziyaret etti. Jandarma teşkilatı mensuplarının bu özel gününü kutlayan Vali Balcı, kendilerine kazasız belasız hayırlı görevler diledi.

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