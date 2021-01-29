Jandarma kaçak avlanmış tilki postu ele geçirdi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde kaçak avlandığı tespit edilen tilki postu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, rutin yol kontrolleri sırasında bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan armada yeni vurulduğu tespit edilen bir adet tilki postu ele geçirildi. Tilki postu bölgeye çağrılan Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, araçta bulunan 2 şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.