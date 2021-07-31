Son Dakika
Nedret Güvenç kimdir? Hangi filmlerde oynadı? Yeşilçam yıldızı oyuncu ve yönetmen Nedret Güvenç'in hayatı ve biyografisi...
Jandarma ekiplerinin bulduğu ebabil kuşu tedavi altına alındı
Van İl Jandarma Komutanlığı Gürpınar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yol kenarında yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı.
VAN 31.07.2021, 11:26
Van İl Jandarma Komutanlığı Gürpınar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yol kenarında yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı.Gürpınar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yaralı olarak bulunan ebabil kuşu Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından alınarak tedavi edilmesi amacıyla Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Müdürlüğüne teslim edildi.