Jandarma atlı birlikler Van Gölü sahilinde

Van İl Jandarma Komutanlığı atlı birlikleri, halkın huzuru için Van Gölü sahillerinde sıkı denetim yapıyor.

Motorlu taşıtların girmediği alanlarda devriye görevi yürüten atlı tim, özellikle çocukların sevgi gösterisine tanık oluyor. Timi görüp yanına gelen çocuklar ve aileleri, atları besleyip fotoğraf çektiriyor. Van İl Jandarma Komutanlı’na bağlı Atlı Birlik Timleri, Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki

Van Gölü sahil şeritleri ve mesire alanlarının yanı sıra motorize ekiplerin giremediği tarihi ve turistik alanlarda da denetimler yapıyor.