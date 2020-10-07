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İtfaiye eri yılanı eliyle böyle aldı
VAN MERKEZ TUŞBA İLÇESİNDE BİR EVE GİREN YILAN, İTFAİYE ERİ TARAFINDAN SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE ALINARAK DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI
VAN 07.10.2020, 11:11
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Van merkez Tuşba ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye eri tarafından soğukkanlı bir şekilde alınarak doğal ortamına bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. İtfaiyeyi arayan bir vatandaş, evine yılan girdiğini ve korktuğunu bildirdi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İlçe Grup Amirliği ekipleri kısa sürede evin bulunduğu mahalleye gitti. Evden çıkan yılan merdivenlerdeki kilimin altına saklandı. İtfaiye eri, serinkanlı bir şekilde kilimin altına saklanan yılanı eli ile aldı. Yakalanan yılan zarar görmemesi için şehrin dışında tekrar doğaya bırakıldı.
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