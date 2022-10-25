Heykel sanatçısı ve akademisyen Prof. Dr. Sezer Cihaner Keser’in eserlerinden oluşan “İşler Bellek” heykel sergisi Vanlı sanatseverlerle buluştu.

Karışık malzemelerle üretilen yirmi eserden oluşan sergi, sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. NAVART Sanat Galerisinde sergilenen eserler, sanatçının “bellek projesi” bünyesinde ortaya çıkardığı ilk sergi olmakla birlikte sanatsal yaşamındaki sekizinci kişisel heykel sergisi oldu.

Anma ve anlatının iç içe olduğunu önermek için parça-bütün, eski-yeni, uzak-yakın gibi zıt imgelerin kullanıldığı eserlerde ana örüntüyü geçmiş medeniyetler ve onlardan kalan eserler oluşturur. Bellek kavramı çerçevesinde şekillenen serginin metni ise Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hanife Neris Yüksel tarafından kaleme alındı.

Sanat hayatı boyunca çok sayıda projede yer alan ve birçok eser üreten Cihaner Keser, geçmiş-bugün-gelecek olgularına bellek ve kültür kavramlarından hareketle ürettiği eserler ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Açıldığı günden bugüne çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan serginin Van’a veda edeceği hafta ise güzel ve farklı bir söyleşi ile taçlanacak. Eserlerin sergilendiği NAVART Sanat Galerisinin kuruluş yıl dönümüne de denk gelen haftada Prof. Dr. Keser, bu kez “İnsan-Bellek-Sanat” başlıklı bir söyleşi ile sanatseverlerle bir araya gelecek. Söyleşi 27 Ekim günü saat 16.30’da yapılacakken, sergi ayın sonuna kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.