İskele YİBO’nun ‘geleneksel mezunlar buluşması’ gerçekleştirildi

Van’daki İskele Yatılı Bölge Okulu (YİBO) mezunlarının geleneksel hale getirdiği ‘Geleneksel Mezunlar Buluşması’nın ikincisi yapıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek Hizmetler Müdür Yardımcısı Ekrem Özhekti’nin kurduğu whatsapp grubu üzerinde yaptığı çağrı ile ilk kez 2019 yılında bir araya gelen İskele YİBO mezunları, yaşanan korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 2 yıl verilen aranın ardında tekrar bir araya geldiler. İlk olarak İskele Mahallesi’nde bulunan okulda bir araya gelen YİBO’dan çeşitli dönemlerde mezun olanlar, eski günleri yad etmenin mutluluğunu yaşadılar. Uzun süredir görmediği arkadaşları ile hasret gideren eski mezunlar, okul bahçesinde yıllar önce yaptıkları gibi İstiklal Marşı okuyup, bir sınıfa geçerek öğretmenlerini beklediler. Sınıflarda sembolik bir ders işleyen mezunlar, daha sonra tekrar okul bahçesine çıkarak söylenen şarkı ve türkü eşliğinde halay çektiler.

Babacan tavırları ile bilinen öğrencilerin efsane öğretmeni Ramazan Çelik’in sponsorluğunu yaptı yemek programına geçen mezunlar, keyifli zaman geçirdi. Burada da Çelik’in söylediği bir birinden güzel türkülere eşlik eden ve yaptığı esprilerle kahkahaya boğulan eski mezunlar, gecenin geç saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler. Yaklaşık 40 yıl önce mezun olan arkadaşların okul yıllarında yaptıkları şakalarına devam etmeleri ise geceye ayrı bir renk kattı.

Büyük bir aile olduklarını belirten emekli İş Eğitimi Öğretmeni Ramazan Çelik, köylerden yatılı okula gelen tüm öğrencileri ailesinin bir parçası olarak gördüğünü söyledi. Bugün siyasetçisinden akademisyenine, hukukçusundan eğitimcisine kadar binlerce YİBO mezunu olduğunu kaydeden Çelik, YİBO’nun özellikle atletizm, masa tenisi, voleybol gibi sportif alanlarda il ve bölge bazında büyük başarılara imza attığını, halen öğrencilerinin başarılarından büyük gurur duyduğunu söyledi.

Büyük emeklerle YİBO mezunlarını bir çatı altında toplayarak dernekleşmesini sağlayan Ekrem Özhekti ise YİBO’nun imkansızlıklar içinde kendilerine imkan sunan bir okul olduğunu, özverili öğretmenler sayesinde hayata tutunduklarını ve bugünkü başarılarını YİBO’nun özverili öğretmenlerine borçlu olduklarını kaydetti.

YİBO mezunlarının bir sonraki buluşmasının da, YİBO mezunlarından olan AK Parti MKYK Üyesi, Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı, 23. Dönem Ankara, 24, 25 ve 26. Dönem Van Milletvekili Burhan Kayatürk’ün belirleyeceği bir tarihte Ankara’da gerçekleştirileceği kaydedildi. Mezunlar buluşması toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.