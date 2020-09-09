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Isınan fren balataları yangına neden oldu

VAN'DA SEYİR HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONUN ISINAN FREN BALATALARI YANGINA NEDEN OLDU.

VAN 09.09.2020, 12:14
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Isınan fren balataları yangına neden oldu

Van’da seyir halindeki hafriyat kamyonunun ısınan fren balataları yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Erciş istikametinden Van’a seyir halinde olan kamyonun fren balatalarının ısınmasından dolayı lastikler yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracı kenara çekti. Yanan aracı gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleri ile yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından kamyonda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

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