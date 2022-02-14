İşadamı Murat Teymur VANFED başkanlığına adaylığını açıkladı

Van’ın Gevaş Dokuzağaç Mahallesi doğumlu İşadamı Murat Teymur, Van Dernekler Federasyonu (VANFED) Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

27 Şubat’ta Yenikapı’da yapılacak olan VANFED seçimlerinde başkan adayı olduğunu açıklayan Teymur, güçlü bir Van ve güçlü bir federasyonun ancak güçlü bir yönetimle sağlanacağını vurgulayarak, “Şeffaf, adaletli ve her görüşe saygılı bir yönetimle geliyoruz. Türkiye genelindeki tüm Van dernekleri ile istişare edilecek, hiç bir tanesi asla ihmal edilmeyecektir. 15 yıldır özlemle, hasretle beklenilen federasyona güçlü bir yönetim ile geliyoruz. İnşallah 15 yıldır elde edilemeyen başarıyı biz 3 yılda elde edeceğiz. Bu başarıyı da hazırladığımız ve hayata geçireceğimiz projelerimizle başaracağız. Ben bu duygularla adaylığımın başta güzel ilimiz Van için ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.