İran’dan Van’a uçak seferleri başlıyor

Van’ın ekonomisine büyük katkı sunan İranlı turistler bundan sonra uçakla Van’a taşınacak.

Van Valiliği ve İranlı havayolu şirketi yöneticileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda, İran’dan Van’a özel bir havayolu şirketi haftada 2 gün uçak seferi başlatıyor. Havayolu şirketi yetkilileri önümüzdeki günlerde Van’da Vali Mehmet Emin Bilmez ile bir araya gelerek, kentin turizmine büyük katkı sunacak Tahran-Van arasındaki seferler için protokol imzalayıp son noktayı koyacak.

Vali Mehmet Emin Bilmez, geçtiğimiz yıllarda 500 bin İranlı turistin Van’a geldiğini hatırlatarak, “İranlı turistler ilimizin ekonomisine büyük katkı sunuyor. Biz Tahran’dan da ilimize turistlerin direk ulaşımının sağlanması için özel bir havayolu şirketiyle görüşmeler yaptık. Yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. İnşallah artık haftada 2 gün seferler başlayacak. İlimize hayırlı olsun” dedi.