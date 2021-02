İran’dan korkutan mutasyonlu virüs açıklaması

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki’nin mutasyonlu virüsle ilgili açıklamalarına değinerek, “Şu an için Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması şehrimiz ve toplum sağlığı bakımından felakete yol açabilecek bir potansiyele sahiptir” dedi.

Van Milletvekili İrfan Kartal, Van turizmi açısından büyük bir gelir kaynağı olan Kapıköy Sınır Kapısı’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkemiz ile İran arasında gerçekleştirilen ticaretin ve turizmin büyük bir kısmının Van üzerinden sağlandığını dile getiren Kartal, “Pandemi koşulları dolayısıyla bir süredir kapalı olan sınır kapımızın açılması hususunda vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan bir takım talepler almaktayız. Biz de bu talepler karşılığında daha önce Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Akif Ersoy ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirerek Kapıköy Sınır Kapımızın açılması gerektiğini vurguladık. Geçtiğimiz hafta ise Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Akif Ersoy ile yaptığımız ikinci görüşmemiz esnasında Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile süreç hakkında görüşerek konu hakkında bizleri bilgilendireceklerini ilettiler. Ancak günden güne tüm dünyada hızla yayılan virüs ile ilgili olarak İran yetkili mercilerinden yapılan çarpıcı bir açıklama hepimizi korkuttu. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki son açıklamasında, mutasyonlu virüsün hemen hemen tüm ülkeye yayıldığını söyledi. Şu an için sınır kapısının açılması şehrimiz ve toplum sağlığı bakımından felakete yol açabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu yüzden tüm esnaf kardeşlerimizden ve hemşehrilerimizden biraz daha sabırlı olmalarını istiyorum. Özellikleri İran’daki mevcut durumun zaman içerisinde düzelmesiyle beraber sınır kapımızın açılması için yeniden girişimlere ve görüşmelere başlayacağız. Ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Çünkü toplumumuzun ve her bir vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemlidir” dedi.