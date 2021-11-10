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İran sınırında beklenen Afgan göçü yaşanmadı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye’nin İran sınır hattında güvenliğin üst düzeyde olduğunu belirterek, uluslararası medyanın beklediği göç baskısının yaşanmadığını söyledi.

VAN 10.11.2021, 13:36
İran sınırında beklenen Afgan göçü yaşanmadı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye’nin İran sınır hattında güvenliğin üst düzeyde olduğunu belirterek, uluslararası medyanın beklediği göç baskısının yaşanmadığını söyledi.

İran üzerinden Türkiye’ye yoğun bir göçün yaşanacağı beklentisine giren dünya basının bu beklentisi, sınır hattında alınan tedbirler ve yapımı devam eden duvar çalışması sonucu boşa çıktı.

“Beklenen olmadı”

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, özelikle uluslararası medya kuruluşlarının Kabil’deki yönetim değişikliğinden sonra beklediği göç baskısının oluşmadığının altını çizdi. Vali Bilmez, “Sınırda bir göç baskısı altında mıyız? Evet altındayız. Bu yıl maruz kaldığımız baskı geçen yıla oranla daha az olduğu gibi, geçen yılda bir önceki yıla göre daha az. Sınırda birinci hatta sınır birliklerimiz 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Hem personel hem araç yönüyle takviyeler yapıldı. Diğer taraftan karakollar ve yeni kuleler yapıldı. Sadece bir buçuk yıl içinde 117 kule yapılırken, 200 kilometreye yakın hendek kazılıp, 103 kilometre jiletli tel çekildi. Hemen arkasında jandarma birlikleri belli güzergah ve yerleşim yerlerini sürekli tutuyor. Ayrıca sınıra destek olmak amacıyla hem sınır güvenliği hem de oradaki yüklenici firmaların güvenliğini sağlamak için 35 tim, 750 polis özel harekat ekibimizde hala sahada aktif olarak görev yapmaktadır. Yapılan bu çalışmalar ve önlemlerle göçmen sayısında her geçen hafta bir önceki haftaya göre bir düşüş gözlemlemekteyiz” dedi.

“İran sınırımızın tamamında duvar çalışması olacak”

Sınır bölgesinin 7 gün 24 saat İHA ve termal kameralarla gözetim altında tutulduğunu dile getiren Bilmez, “Bizim amacımız sınırımızdan hiç kimseyi geçirmemektir. Bunun içinde İHA’lar ve termal kameralardan ciddi anlamda faydalanıyoruz. Kurumlar arasında ciddi bir koordinasyon var. Başsavcılığımız bünyesinde sadece düzensiz göçe bakan savcılık ve idari personel var. Oradaki işlerde gayet hızlı bir şekilde yürüyor. Sadece bu yıl bin 555 organizatör yakalandı. Bunlarla ilgili adli süreç başlatıldı ve yarısı tutuklandı. Şu an da 64 kilometrelik duvarımızın 33 kilometresinin montajı tamamen bitti. Bu yılın sonuna kadar çalışabileceğimizi değerlendiriyoruz. Firmalarımız 45 kilometreye kadar beton üretimini tamamladı. Bunun montajının bitirebileceğimizi öngörüyoruz. Geri kalan kısmı ise bahara kalır. 231 kilometrenin de ihale edilmesi için şu an proje çalışmaları yapılıyor. Önümüzdeki baharla birlikte 295 kilometrelik İran sınırımızın tamamında duvar çalışması olacak” diye konuştu.

Öte yandan Türkiye, İran’la 560 kilometrelik sınır hattında gelebilecek tehditleri önlemek için hudut hatlarını güçlendirmeye devam ederken, bu kapsamda İran sınırında hudut güvenliğinin artırılması amacıyla Van’ın İran’la olan 64 kilometrelik sınırında da güvenlik duvarı inşası sürüyor. Gözetleme kuleleri, kameralarla donatılacak ve hendeklerle desteklenecek duvar sayesinde her türlü terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilecek. Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılacak yolda sınır birlikleri 7 gün 24 saat devriye gezerek sınırı gözetim altında tutacak.

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