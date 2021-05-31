İran bilim insanları Türkiye’de bir araya geldi

Van İş Geliştirme Merkezinde faaliyet yürüten Medwave firması, 6 ülkede madalya alan İranlı bilim insanlarını buluşturdu.

Van’da 9 milyon 200 bin Euro’luk bütçeyle ‘Van İŞGEM Büyüyor’ projesinin hayata geçirilmesinin ardından merkezde 30 modern iş yeri yapıldı. Burada faaliyet gösteren ve ihracat odaklı yenilikçi fikirlerle üretim yapan firmalar, ülke ekonomisine katkı sunuyor. Bu merkezde faaliyet yürüten ve ürettikleri yeni ürünleri yurt içi ve yurt dışına gönderen Medwave firması, bu kez farklı bir çalışmaya imza atarak İran’ın ödüllü bilim insanlarını Van’da buluşturdu.

Açıklamalarda bulunan İran’ın önemli bilim insanlarından Mehdi Farzpourmachıanı, "Benim için en önemli ödül, halka verdiğimiz hizmet ve halkın memnuniyetidir. Türkiye’nin devletinden çok memnunuz” dedi.

“Türkiye’de yeni projeler üretmek istiyoruz”

Türkiye’de çok sayıda bilim insanı olduğunu ifade eden Farzpourmachıanı, Türkiye için yeni projeler üretmek istediklerini söyledi. Farzpourmachıanı, “Bilim insanları olarak Türkiye’de yeni projeler üretmek istiyoruz. Benim Amerika’da, İngiltere’de uluslararası patentim var. 6 ülkede madalya aldım ve bu madalyalarım birbirinden farklı ve değerlidir. Bizlerde Türkiye’de destekler alarak, yeni ürünler üretmek istiyoruz. Türkiye’de yapılan yarışmalara katıldık. Bu yarışmalardan birçok ödüller aldık. En büyük amaçlarımızdan biri ise Türkiye’de bulunan bilim insanlarıyla yeni projeler üretmektir. Burada arkadaşlarımla takım olarak çalışmaktayız. Her bir arkadaşımız, kendi işlerinde en iyisidirler. Bilim insanları olarak dünya ülkelerine yardım etmek istiyoruz. Türkiye bilim insanlarına çok büyük destekler veriyor. Ürünlerimizin örnekleri ve çalışmaları hazır. Kısa sürede seri üretime geçeceğiz. Türkiye’de destekler alarak, projelerimizi daha iyi geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

"Projemizi hediye etmek istiyoruz"

Beyaz eşya konusunda çalışmalarının olduğunu ve gelen desteklerle seri üretime geçeceklerini dile getiren Farzpourmachıanı, “Bunun bize de katkısı olur. Şeker hastalığını önlemek için özel bir cihaz yaptık. Daha sonra bir çeşit spor aleti de yaptık. Her yerde kurulabilir. Evdeyken de spor yapabiliyorlar. Bu yapmış olduğumuz ürün, yurt dışında olan yani Amerika’nın dikkatini çekti. Bizlerde bu üretimin ilkini Van ilinde bulunan bir belediyemize hediye etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Bu ülkeye kendimden bir hatıra bırakmak istiyorum"

Türkiye ile İran’ın iki kardeş ülke olduğunu anımsatan Farzpourmachıanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de üreticiler için çok imkân var. Kendi ürünlerimizi Türkiye’nin sağladığı imkânlarla yaptık. Devlet bize yardımcı olup imkân sunarsa daha güzel projeler yapabiliriz. Bu ülkeye kendimden bir hatıra bırakmak istiyorum. Söylesinler ki bu bilim insanı Türkiye’ye geldi ve bu ürünü yaptı. Benim amacım, hep hatırlanmak ve tarihte de bilinmek. Birçok ödül aldığımı söylemiştim ve bunların hepsi benim için çok özel. Benim için en önemli ödül, halka verdiğimiz hizmet ve halkın memnuniyetidir. Türkiye Devleti’nden çok memnunuz.”

Dr. Mehrdad Fojlaley ev sahiplinde gerçekleşen ziyarete; Simin Naghıbı Masouleh, Ali Farzpourmachıanı, Akbar Shırzadı Motlagh, Ebrahim Morad Pour Dehka, Ahmad Rahmanzad Masouleh, Davoud Sıabı, Amir Khodadadı Parashkouh, Saman Vadıat, Peiman Jamalı Safsarı, Mahmoud Daneshfar ve Ehsan Farahanı isimli İranlı bilim insanları katıldı.