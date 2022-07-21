İpekyolu’ndaki parklarda ücretsiz internet dönemi

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçedeki parklarda ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çağımızın en büyük iletişim ve bilgi edinme kaynağının internet olduğunu belirterek, İpekyolu ilçesinin parklarında ücretsiz internet ağını genişleteceklerini söyledi. Başkan Vekili Aydın, "Çağımızın en büyük iletişim ve bilgi kaynağı internet, yıllar içinde hızının artması ve kullanıcılarının çoğalmasıyla günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Özellikle gençler ve öğrenciler kullanım yoğunluğunda ilk sıralarda yer alıyor. Bu amaçla ilçe sınırlarımızdaki parklarımızda ücretsiz internet hizmeti sunuyoruz. Özellikle öğrencilerimizin eğitim öğretim, kültürel, sosyal hayatta daha aktif ve bilgi edinmelerinin önünü açmak için bu hizmetleri sunuyoruz. Öncelikli olarak Kent Park, İpek Park, Sanat Park, Ahmet Çam ve Feqiyê Teyran parklarında hizmete sunduğumuz bu ücretsiz Wİ-Fİ hizmetini ilerleyen günlerde tüm ilçe sınırlarında aktifleştirmeyi hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttırmak, bilgiyi güvenli ve ücretsiz olarak takip edebilmelerini sağlamak amacıyla ilçemiz genelinde ücretsiz internet noktaları oluşturarak, ücretsiz ve güvenli interneti İpekyolu’muza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada ise ücretsiz Wİ-Fİ hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların telefonlarının Wİ-Fİ arama kısmından “İpekyolu Ücretsiz WİFİ”yi seçmeleri gerekeceği belirtilerek, “Wİ-Fİ hizmetinden ilk kez faydalananlar ‘yeni kullanıcı’ butonunu tercih etmeli. Daha sonra açılan sayfanın mobil kısmına cep telefonu numaranızı girerek ‘kayıt ol’ butonuna tıklamalısınız. Cep telefonunuza gelen kullanıcı adı ve şifreyi girerek ‘bağlan’ butonunu tercih etmelisiniz. Şifrenizi unuttuysanız ‘şifremi unuttum’ butonuna tıklamalısınız. Ücretsiz Wİ-Fİ hizmetinde herhangi bir aksilikle karşılaşmanız durumunda ise ‘bize ulaşın’ butonunu tıkladıktan sonra açılan panele bilgilerinizi girerek ‘gönder’ butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Vatandaş odaklı hizmetlerini yürüten İpekyolu Belediyesi, hızla değişen ve gelişen teknoloji karşısında çalışmalarını sürdürmeye devam edecek” denildi.