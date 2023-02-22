İpekyolu’nda yeni dönem yüzme kursu kayıtları başladı

Van’ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 10-13 yaş aralığındaki çocuklar için başlattığı yüzme kursu yeni dönem kayıtları başladı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, profesyonel antrenörler eşliğinde verilen yüzme kursundan hafta içi 14.00-16.00 saatleri arasında salı günleri erkek öğrenciler, perşembe günleri ise kız öğrencilerin faydalanabileceği belirtildi. Açıklamada, “Olimpik yüzme havuzunda verilecek eğitimler 45 gün sürecek. Eğitim süresi boyunca kursiyerlere hijyen kurallarına uygunluk açısından yüzme ekipmanları İpekyolu Belediyesi tarafından verilecek. 45 günlük temel eğitimin ardından yüzme eğitimini tamamlanan sporculara sertifika verilecek. Yıl boyunca verilecek kurslardan İpekyolu’nda ikamet eden binlerce öğrencinin faydalanması planlanıyor. Kontenjanlarla sınırlı olan yüzme kursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin kimlik fotokopileri ve veli izin belgeleri ile bizzat İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor” denildi.