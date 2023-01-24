İpekyolu’nda yarıyıl şenlikleri coşkuyla başladı

Van’ın İpekyolu Belediyesi yarıyıl nedeniyle karne etkinliği düzenleyerek tatil günlerini öğrenciler ve çocuklar için şölene dönüştürüyor.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yarıyıl tatil şenlikleri “Karnefest" yoğun bir katılımla başladı. Van Devlet Tiyatrosu’nda başlayan yarıyıl şenliklerine katılan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Sevgili çocuklar ve değerli aileler, belediyemizin yarıyıl tatili nedeniyle düzenlemiş olduğu etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Çocuklar, eğitim öğretim dönemi boyunca çalıştılar, yoruldular. Bu yüzden ara tatilde de kısa bir molayla tatili en iyi şekilde geçirmeyi hak ettiler. Geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrencilerimiz için tatil süresince bir dizi etkinlik düzenledik. Etkinlikler tatil boyunca devam edecek. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, iyi tatiller diliyorum” dedi.

İpekyolu Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini geride bırakan ilk ve orta dereceli okullarda eğitim alan öğrencilere tatil günlerini en güzel şekilde geçirmeleri için yarıyıl karne etkinliği düzenledi. Yarıyıl karne etkinliğinde bubble, jonglör ve pandomim gösterileri yoğun ilgi gördü. Çocuklar; sihirbaz gösterileri, piton yılanı ve ateş gösterisi ile nefeslerini tutarak eğlencenin keyfini doyasıya yaşadı. Öğrenci ve velilerin de sahneye eşlik ettiği gösterilerde katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı. Keyifli ve eğlenceli vakit geçiren çocuklara etkinlik çıkışı çeşitli ikramlıklar verildi.

İpekyolu Belediyesinin yarıyıl şenliklerinin 11.00-14.00 saatleri arasında 23 Ocak - 2 Şubat 2023 Perşembe gününe kadar ücretsiz olarak devam edeceği bildirildi.