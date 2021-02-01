İpekyolu’nda vatandaşlar sokak konserleriyle moral buluyor

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hafta sonlarını evlerinde geçiren vatandaşlara ‘Mini Sokak Konseri’ etkinliği ile moral vermeye devam ediyor.

İpekyolu Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan ilçe sakinlerinin keyifli vakit geçirmesi için soğuk havaya rağmen müzik sistemli araçlarla cadde ve sokaklarda her hafta sonu mini konser düzenliyor. Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, bu hafta da Şerefiye ile Cevdet Paşa mahallelerinde müzik dinletisi gerçekleştirdi. Türkçe ve Kürtçe hareketli şarkıların seslendirildiği konsere mahalle halkı da balkonlara, pencerelere çıkarak halaylarla, alkışlarla eşlik ederken, bazı vatandaşlar da belediyenin sosyal medya hesaplarından istek parça talebinde bulundu. Müzik grubu da bu istek parçaları seslendirdi. Birçok kişi ise ellerindeki cep telefonuyla eğlenceli anları dakikalarca kaydetti. Ayrıca konserin bir kısmı da belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Mini konserde yetkililer tarafından sık sık “Evde Kal” ve “Sosyal Mesafe” çağrısı da yapıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri ise mini konser etkinliğinin kısıtlamalar sona erene kadar her hafta sonu farklı mahallelerde ve sokaklarda devam edeceğini belirterek, bu zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler.

İlçe sakinleri de, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.