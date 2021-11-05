İpekyolu’nda son kullanma tarihi geçen kuruyemiş ele geçirildi

Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının yürüttüğü çalışma sonunda, son kullanma tarihi geçtiği halde satışa sunulan kuru yemiş ele geçirildi.

Koordineli bir şekilde şehir merkezinde seyyar satıcıların cadde ve sokaklarda satış yapmasını engellemek amacıyla denetim gerçekleştiren ekipler; toplamda 90 paket incir, 40 kilo kadar açık olarak satışı yapılan kuru yemiş ele geçirdi. Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan korona virüs pandemisini göz ardı eden seyyar satıcılar, son kullanma tarihi geçen paketli ürünleri paketlerinden çıkararak, açık bir şekilde satışını yapmaya çalışırken ekiplerin ortak yürüttüğü çalışma ile hem hijyen açısından koşulsuz olan hem de son kullanma tarihi geçen bu ürünlere el koyarak imha etti.

Denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri; sağlıksız, son kullanma tarihi geçmiş veya kusurlu ürünlerin vatandaşa satılmasına izin vermemek için çalışmalarını sürdürüyor.