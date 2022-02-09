İpekyolu’nda “Sigaranın Zararları” konulu seminer

Van’ın İpekyolu Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü” nedeniyle belediye personellerine yönelik seminer düzenlendi.

Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İpekyolu Belediyesinin konferans salonunda gerçekleşen seminere; İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye personelleri katıldı. Seminerin açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, sigaranın ve uyuşturucu maddenin insan üzerindeki olumsuz etkilerine değinerek, "Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de yaklaşık 20 milyon kadar kişinin sigara kullandığı bilinmektedir. Maalesef insanoğlu bile bile hem maddi hem de sağlık için tehlike oluşturacak bir alışkanlığı sürdürüyor. Çünkü bu bir psikolojik bağımlılık türüdür. Psikolojik bağımlılık olması hasebiyle de bırakması da tamamen iradeye dayalı oluyor. Uyuşturucu madde bağımlılığında da fiziksel bağımlılık oluyor. O maddeyi kullanmazsanız hayatınızın alt üst olduğunu düşünüyorsunuz. Kısır bir döngüye giriyorsunuz. Bırakması da tamamen iradeye bağlı bir olaydır. Biz herkesi sağlıklı bir yaşama adım atmaya davet ediyoruz. Herkes öncelikle kendisine bir iyilik yapsın diye davette bulunuyoruz. İnşallah eğitimimiz faydalı olur. Sigara içenler bu eğitim vesilesi ile bırakma noktasında umarım bir irade sergileyebilirler" dedi.

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Fırat Yenigün tarafından verilen seminerde, sigaranın zararları ve sigarayla mücadele yöntemleri hakkında bilgiler paylaşılarak, sigaranın sebep olduğu hastalıklar anlatıldı.

"Sigarayı bıraktırmayı amaçlıyoruz"

Sigaranın zararları hususunda personellere farkındalık oluşturmak adına seminer düzenlediklerini belirten İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü ve İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Semra Gümüş de, "Bugün İpekyolu Belediyesinde bir seminer düzenledik. Seminerimizin konusu, özellikle sigara bağımlılığına yönelikti. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nü bir fırsat bilerek sigara kullananlara, sigarayı bıraktırmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla özellikle sigara kullanan personellere, sigara bırakma konularında bilgi verdik. Yardımcı olmak ve biraz farkındalık oluşturmaya çalıştık. Özellikle İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ile bu tarz eğitim seminerlerini yaygınlaştırmayı planlıyoruz. İnşallah katılım sağlayan personellere bir bilinç oluşturmuşuzdur” diye konuştu.