İpekyolu’nda Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı öncesi ilçe sınırlarındaki denetimler arttırıldı. Toplumun güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetim yapan ekipler; tatlı imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. İlçe genelinde farklı noktalarda faaliyet gösteren tatlı imalathanelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartlarının kontrolü, ürün ve malzemeleri saklama şartları, çalışanların kişisel hijyenleri, ürünlerde tağşiş olup olmadıkları, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu ile iş yeri açma ve çalışma ruhsat kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimler sonucunda, eksikliği tespit edilen işletmelere tespit tutanağı düzenlendi. Eksikliği tespit edilen işletmelere verilen süre sonunda eksiklikleri giderilmediği için ilgili yasalar çerçevesinde cezai işlemler uygulandı.

İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe sınırlarında gıda denetim ve kontrollerinin halkın huzur, esenlik ve sağlığı için aksatılmadan sürdürüleceği bildirildi.