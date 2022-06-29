İpekyolu’nda ‘Oturma Gecesi’ programı

Van’ın İpekyolu Belediyesi, düzenlenecek “Van Oturma Gecesi’ne ev sahipliği yapacak.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin önemli kültürel geleneklerinden biri olan Van Oturma Geceleri’ni hafızalarda canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 1 Temmuz 2022 tarihinde saat 20.00’de Kent Park’ta program düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın talimatları ile tüm hızıyla devam eden sosyal ve kültürel etkinliklere Van Oturma Gecesi dahil oluyor. Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kentin kalbi konumunda olan İpekyolu Kent Park’ta 1 Temmuz 2022 Cuma saat 20.00’de ücretsiz olarak Van Oturma Gecesi düzenlenecek. Van’ın yerel sanatçılarından oluşan Oturma Gecesi Ekibi, ilimizin tarihine ve doğasına konu olmuş en güzel türkülerini Van halkı için seslendirecek. Program aynı zamanda Kanal 65 televizyonunda da canlı olarak yayınlanacak. Van ilinin tarih ve kültürünün notalarla buluşacağı geceye tüm Van halkı davetlidir” denildi.