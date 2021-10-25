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İpekyolu’nda meme kanseri için farkındalık etkinliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ sebebiyle etkinlikler düzenlendi.

VAN 25.10.2021, 09:14
İpekyolu’nda meme kanseri için farkındalık etkinliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ sebebiyle etkinlikler düzenlendi.

Meme kanseri ve erken teşhis için düzenlenen “Farkındalık Yürüyüşü’ne İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Van Müzesi gezisi sonrasında Van Müzesi önünde bulunan alandan Van Kalesi’ne kadar yürüyen vatandaşlar, pembe tişört ve meme kanserine dikkat çeken yazıların bulunduğu dövizler taşıdı.

İpekyolu Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, meme kanserinin erken teşhis ile önlenebilir hastalık olduğunu vurgulayarak, İpekyolu Belediyesinin bu konuda yapılan her türlü farkındalık çalışmasına destek verdiğini vurguladı.

Kaymakam İhsan Emre Aydın’ın da katıldığı yürüyüş, katılımcıların Van Kalesi önünde türküler eşliğinde halaylar çekmesi ve gökyüzüne pembe balon bırakmalarıyla son buldu.

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