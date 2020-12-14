banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İran ile şiir krizi çözüldü
İran ile şiir krizi çözüldü
Canan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi
Canan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi
Samsun’a artık HES kodu ile girilebilecek
Samsun’a artık HES kodu ile girilebilecek
Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu

İpekyolu’nda kısa film yarışmasının kazananları belli oldu

19 ile Yaşam” ismiyle ilk kez düzenlediği kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

VAN 14.12.2020, 16:45
İpekyolu’nda kısa film yarışmasının kazananları belli oldu

19 ile Yaşam” ismiyle ilk kez düzenlediği kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs günlük yaşamdaki yerini ve toplumsal etkisini ön plana çıkarmak, salgına karşı farkındalık ve bilinç oluşturulmasını amaçlayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kısa film yarışmasının ödül töreni İpekyolu Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Sosyal mesafe ve tedbir kuralları gözetilerek yapılan ödül törenine İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ve sanatseverler katıldı.

Düzenlenen yarışmaya başvuran 42 film arasından ödüle hak kazananları; Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birgül Alıcı, Dr. Öğretim Üyesi Akıl Fikret Tosun, Dr. Öğretim Üyesi Afif Ataman, Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Şeref ve Dr. Öğretim Üyesi Nergiz Karadaş’dan oluşan jüri belirledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, belediyenin kültürel faaliyetlere ve projelere her zaman destek verdiğini belirterek, “Van YYÜ’deki hocalarımızla beraber dereceye giren filmleri seçtik. Tarafımıza 42 film ulaştı. Dereceye girenlere farklı farklı ödüller verdik. Yarışmaya Türkiye’nin her yerinden yoğun bir ilgi oldu. Bu ilgi beni çok mutlu etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelimize, hiçbir beklentisi olmadan buraya gelip emek veren üniversitedeki hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Nergiz Karadaş ise korona virüs salgını döneminde insanların kültürel ve sanatsal faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, “Yarışmada izlediğimiz filmlerin genel kapsamı tabi ki korona virüs temalıydı. Bu süreç bize sadece yönetmenlerin, sinemaya gönül vermiş insanların değil, birçok kişinin korona virüs döneminde daha üretken olmasını sağladı. Çünkü salgın döneminde bizler evlerimize kapanıp dertlerimizi, dile getirmek istediklerimizi sanatla dışa vurma gereği hissettik. Bizim değerlendirmemizi filmlerin temayla olan ilişkisi, dramatik olarak anlatılma teknikleri, sinematografik sunumu bizim kararımızda belirleyici oldu. Böyle etkinliklerin devamının gelmesini diliyorum. Sanat noktasında insanları yüreklendirmek, teşvik etmek çok önemlidir. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a sanata olan ilgisinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarışmada “Askıda Ödev” filmiyle Halil Aygün birinci, “Anormal” filmiyle Muhammed Emin Altunkaynak ikinci, “Engel” filmiyle Ramazan Oğuzhan Erdoğan ise üçüncü oldu.

“Evde” filmiyle Yalçın Eren, “Yeni Arkadaşım” filmiyle Buğra Mert Alkayalar, “Yaren” filmiyle Turgut Kanal, “Zor Zamanlar” filmiyle Mustafa Çeliker, “Non Lineer” filmiyle de Mert Eşberk mansiyon ödülüne layık görüldü.

Dereceye giren filmlerin birincisi 7 bin TL, ikincisi 5 bin TL, üçüncüsü 3 bin TL ile ödüllendirilirken, mansiyon ödülü ise 500 TL olarak belirlendi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 11 13
16. Gençlerbirliği 11 11
17. Sivasspor 10 10
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Boluspor 13 13
14. Ümraniye 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11