İpekyolu’nda “Karne Şenliği” başlıyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi çocukların sömestr tatillerini keyifli bir şekilde geçirmeleri için “Karne Şenliği” düzenliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 23 Ocak - 2 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan gösterilerden toplamda 10 bin öğrencinin faydalanması hedefleniyor. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçede sosyal projelerle de adından sık sık söz ettiren İpekyolu Belediyesi, düzenleyeceği karne şenliğinde; tiyatro gösterileri, bubble show, ilizyon gösterileri, piton gösterisi, jimnastik gösterisi, jonglör ve ateş show gösterileri ile çocukların yarıyıl tatillerini ücretsiz olarak eğlenceli hale getiriyor.

Van Devlet Tiyatrosu, Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi, Berivan Kültür ve Sanat Merkezi ile Hacıbekir Kültür Merkezinde sabah ve öğleden sonra düzenlenecek gösteriler tüm çocukların faydalanabilmesi amacıyla iki seans olarak organize edildi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “2022-2023 eğitim öğretim sezonunun birinci dönemini tamamlayan öğrencilerimizin tatil sürelerini keyifli ve eğlenceli kılmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve gösteriler düzenledik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizler için çok önemli ve öncelikli. İpekyolu Belediyesi olarak bu düşünce ve anlayışla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, eğitim hayatlarına katkıda bulunmak ve onlara sağlıklı bir gelecek oluşturmak amacıyla birçok hizmet gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Çocuklarla her zaman bir arada olan İpekyolu Belediyesi, çocuklarla birlikte geleceğe yürüyor. Çocuklarımızın mutlu, özgür ve üretken olduğu bir İpekyolu için çalışıyoruz. Çocuklarımıza karne günü etkinliği düzenleyerek hep birlikte eğlenmek ve onlara moral olmak istiyoruz. Tüm öğrencilerimizi şimdiden karnelerindeki notlarından dolayı kutluyor, şenliğimize davet ediyorum” diye konuştu.

11 gün sürecek karne şenliği etkinliklerinden faydalanmak isteyenlerin İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden veya 04322170080 numaralı telefondan ayrıntılı bilgiye ulaşabilecekleri bildirildi.