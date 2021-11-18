İpekyolu’nda "Kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evlilikle mücadele" semineri düzenlendi

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından "Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilikle Mücadele" semineri düzenlendi.

İpekyolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından, İpekyolu’nda bulunan mahalle ve köylerde görev yapan muhtarlara "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta ve Zorla Evlilik" konularında farkındalık artırıcı ve duyarlılık kazandırılması amacıyla eğitim semineri verildi. İpekyolu Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde; muhtarlar mahallelerinde olan bitenden haberdar olan yegane kişiler olması, geniş kitlelere düzenli olarak ulaşabilme potansiyeline sahip olmaları sebebiyle, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta ve Zorla Evlilik " konularında bilgilendirildi.

Van Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sosyal çalışmacı Fatma Şen tarafından verilen eğitimde; aile içi şiddet ile mücadelede rol oynayan faktörler, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, kız çocuklarının eğitimi, erken evliliklerin zararları, erken yaşta evlilik sorununun çözümü, tek taraflı ısrarlı takip ve şiddetin çocuklara etkileri ile evliliğe ilişkin mevzuat konuları muhtarlara anlatıldı. İki oturum şeklinde düzenlenen eğitim seminerine katılan İpekyolu ilçesi muhtarları, böyle bir semineri kendilerine sundukları için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini bildirdi.