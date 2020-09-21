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İpekyolu’nda ilk ders zili çaldı

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, KAYMAKAM SİNAN ASLAN’IN ÇALDIĞI ZİLLE BAŞLADI.

VAN 21.09.2020, 16:59
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İpekyolu’nda ilk ders zili çaldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı, Kaymakam Sinan Aslan’ın çaldığı zille başladı.

2020-2021 eğitim öğretim yılı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulunda bir program düzenlendi. Programa İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Tek tek sınıfları gezen Kaymakam Aslan’a öğrenciler öğretmenleri eşliğinde çiçek takdim etti.

Yeni eğitim öğretim yılı için iyi dilek ve temennilerinde bulunan Kaymakam Aslan, pandemi tedbirlerine uymaları konusunda da öğrencilere uyarıda bulunarak, “2020- 2021 eğitim öğretim yılımızı başlatıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimiz virüs tedbirlerine azami bir şekilde özen göstererek sorunsuz bir şekilde eğitimlerini gerçekleştirecek. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun" dedi.

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