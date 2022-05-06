İpekyolu’nda Hıdırellez coşkusu

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen Hıdırellez şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olan ve dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen Hıdırellez, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda Akköprü Parkı’nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla coşkuyla kutlandı. Şenlikte özellikle çocuklar arasında ip çekme, ağızda kaşık ile yumurta taşıma, çuval ve mendil kapma yarışları unutulmaz anlara sahne oldu. Sevilen şarkıcı Elif Abalı ve Ferhat Tok’un seslendirdiği şarkılar eşliğinde Hıdırellez şenliğinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

“Herkes eğlenerek baharın gelişini kutluyor”

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, coşkulu bir kalabalık eşliğinde baharın gelişini kutladıklarını ifade ederek, “Yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesinin yanı sıra insanlara doğayı sevdirmek gibi yönleri de olan Hıdırellez Günü’nün ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.