İpekyolu’nda gıda denetimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği tarafından Ramazan Bayramı öncesi ilçe sınırlarındaki denetimler arttırıldı. Toplumun güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetim yapan ekipler; market ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. İlçe genelinde farklı noktalarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşullarının kontrolü, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu ile iş yeri açma ve çalışma ruhsat kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimler sonucunda, eksikliği tespit edilen işletmelere tespit tutanağı düzenlendi. Eksikliği tespit edilen işletmelere verilen süre sonunda eksiklikleri giderilmediği takdirde ilgili yasalar çerçevesinde cezai işlemler uygulanacağı bilgisi verildi.

Belediye ekipleri tarafından ilçe sınırlarında rutin denetimlerin devam edeceği bilgisi verilirken, tüm esnaftan gereken özen ve hassasiyetin gösterilmesi konusunda talepte bulunuldu.