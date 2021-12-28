İpekyolu’nda fahiş fiyat ve etiket denetimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında hizmet veren marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile ülke genelinde başlatılan çalışma kapsamında İpekyolu Belediyesi ve Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de toptan ve perakende satış yapan firmalara yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleşti. İlçe sınırlarında hizmet veren işletmelerde sebze meyve, temel gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere tüm temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatlar incelendi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna aykırı davranan iş yerlerine tutanak tutularak idari işlem uygulandı.

İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği ve kanuna aykırı davranan işletmelere yönelik ceza-i işlem uygulanacağı bildirildi.