İpekyolu’nda dördüncü kadın spor merkezi hizmete açıldı

Van’ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede ücretsiz hizmet veren kadın spor merkezlerinin dördüncüsü olan Şerefiye Kadın Spor Merkezi bugün hizmete açıldı.

Şerefiye Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi’nde sadece kadınlara yönelik hizmet verecek salonun açılış kurdelesini İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın kesti. Açılışta bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “İlçemizde hizmete giren çok maksatlı kadın spor merkezimiz hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Özellikle obeziteyle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla açılan bu merkezimizde tüm spor aletlerimiz ve alanında uzman hocalarımız hemşehrilermize hizmet verecek. Pilatesten reformere, zumbadan yogaya kadar çeşitli branşlarda verilecek eğitimden toplamda 800 kadın hemşehrimiz ücretsiz olarak faydalanacak. Şerefiye Kadın Spor Merkezimiz Van’ımıza, İpekyolu’muza hayırlı olsun” dedi.

İpekyolu Belediyesinden merkezle ilgili yapılan açıklamada ise “615 metrekarelik salonda, uzman eğitmenler eşliğinde toplamda 7 branşta eğitim verilecek ve her seans 20 kişilik gruplarla yapılacak. Bölgedeki ücretsiz ilk yoga hizmeti verilecek olan spor merkezinde ayrıca pilates, reformer, zumba, step aerobik, cardio, fitness gibi branşlarda da hizmet verilecek. Diğer spor salonlarından farklı olarak Şerefiye Kadın Spor Merkezi, obezite ile mücadele etmek isteyenlere yönelik ayrıca özel olarak seanslar düzenleyecek. Diyetisyenler aracılığı ile hedeflenen kilolara ulaşılması amacıyla özel spor aletleri ile eğitimler sürdürülecek.

Spor salonunun açılışında belediyenin ücretsiz kadın spor merkezlerinden faydalanan kursiyerler, bu tarz ücretsiz salonların ilçeye kazandırılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini bildirdiler” denildi.