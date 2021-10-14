banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor

İpekyolu’nda bilgilendirme toplantısı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Göç İdaresi Müdürlüğü Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı.

VAN 14.10.2021, 11:04
İpekyolu’nda bilgilendirme toplantısı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Göç İdaresi Müdürlüğü Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Kamu kurum müdürleri ile muhtarların katılım sağladığı toplantıda, yabancıların uyumu ve entegrasyonu kapsamında istişareler yapıldı. Genelde Türkiye özelde ise Van’da bulunan yabancıların, uyum ve iletişim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Göç konusuna yönelik mevzuatların da değerlendirildiği toplantıda, başta ‘güvenlik’ konusu olmak üzere sağlık, eğitim, gibi konular da ele alındı. Toplantı yabancılara yönelik yapılan çalışmalara ilişkin kurulun bilgilendirilmesi ile sona erdi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1