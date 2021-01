İpekyolu Kaymakamlığı evi yanan Yavuz ailesine yardım eli uzattı

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamlığı 2 gün önce evi yanan Yavuz ailesine yardım eli uzattı.

İpekyolu ilçesinde evleri yanan Yavuz ailesine İpekyolu Kaymakamlığı sahip çıktı. Evlerinin yanı sıra eşyaları da kullanılamaz hale gelen yavuz ailesi, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkür etti. İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yangında evleri kullanılamaz hale gelen Yavuz ailesine umut oldu. İlçeye bağlı Yeni Mahalle’de yaşayan Yusuf Yavuz’un evinde, iki gece önce soba bacasından kaynaklı yangın çıktı. Eşyaların da küle döndüğü yangından kurtulan Yusuf Yavuz, eşi ve 4 çocuğuyla beraber sokakta kaldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatıyla harekete geçen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, kış ortasında evsiz kalan aileye sahip çıktı. Vakıf, ailenin 1 yıllık kira giderini karşılarken, aynı zamanda maddi destek sözü de verdi.

“Kaymakam Aslan, bu üzücü olayı yakından takip etti”

Yaşanan üzücü olayı haber aldıkları ilk andan itibaren harekete geçtiklerini belirten İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem, “Özellikle kış aylarında maalesef bu tür üzücü olaylara çok rastlıyoruz. Olayı haber aldığımız ilk andan itibaren Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan’ın da talimatıyla aileye ulaştık. Kaymakamımız bu üzücü olayı yakından takip etti. Gereken yardımları yaptık, yapıyoruz. Böyle felaketlerin yaşanmaması bizim en büyük duamız ancak her an herkesin başına gelebiliyor. Burada önemli olan can kaybının yaşanmaması, onun dışında her şey yerine konabilir, bütün yaralar sarılır. Tekrar geçmiş olsun” dedi.