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İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın; kentteki incelemelerini sürdürüyor

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, belediyenin çalışma sahasındaki incelemelerine titizlikle devam ediyor.

VAN 19.09.2021, 16:47
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın; kentteki incelemelerini sürdürüyor

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, belediyenin çalışma sahasındaki incelemelerine titizlikle devam ediyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, inceleme ve denetimleri kapsamında; ilk olarak İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yapımını başlattığı parkları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra sırasıyla Belediye Sosyal Tesisleri, Tarihi Hüsrev Paşa Külliye alanı, Yalı Mahallesi’nde yapımı planlanan spor tesisleri, park ve Millet Bahçesi sahası, Gülistan Bahçesi, Erçek Sahil Bandı, Erçek Yaşam Merkezi, Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı, Maya Kadın Yaşam Merkezi, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Erçek Ek Hizmet Binası, Erçek Sürekli Eğitim Merkezi ve Engelsiz Yaşam Akademisi’nde incelemelerini sürdürdü.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın, incelemelerinde belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri ve kurum çalışanları da hazır bulundu. İncelemelerde yetkililerden detaylı bilgi alan Başkan Vekili Aydın, “Vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmek ve daha yaşanabilir bir İpekyolu için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın ayrıca; belediye başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine yapılan çalışmaların aksatılmadan ivedilikle yapılması talimatını verdi.

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